Prima de Virginia viraliza ao visitar mansão da artista e mostrar detalhes: “é um resort”

Ela brincou com as dimensões e a qualidade do ambiente, que está construído em um terreno de 5 mil metros quadrados

Samuel Leão - 26 de outubro de 2024

Prima da Virgínia viraliza. (Foto: Reprodução/ @emanuellyfn)

A prima da influencer Virginia Fonseca, Emanuelly Fonseca, viralizou ao publicar um vídeo no qual brinca ao chamar a casa da familiar de “resort” e utiliza um áudio de novela.

No vídeo, ela caminha pela mansão, que começou a ser reformada em março 2022, e levou mais de dois anos pra se concluída.

A jovem, que também é influencer, provocou risadas entre os internautas, e brincou com o fato da prima, anteriormente, frequentar a casa dela.

A publicação viralizou no dia 24 de outubro, e divertiu internautas, alcançando mais de 14 milhões de visualizações.

Ela brinca com as dimensões e a qualidade do ambiente, que está construído em um terreno de 5 mil metros quadrados e dispõe de sete suítes, além de piscina, banheiras e sauna.

Em tom de brincadeira, o áudio do vídeo fala “tão arrumadinho, é, até que a cachorra tem bom gosto”, enquanto a mulher caminha pelos ambientes.