6 filmes de terror para assistir na Netflix e entrar no clima do Halloween

Seja você fã de suspense ou histórias sobrenaturais, a Netflix tem a opção certa para o Dia das Bruxas

Ruan Monyel - 27 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Outubro é o mês do Halloween, sendo a data perfeita para mergulhar nas histórias assustadoras e cheias de mistério dos filmes de terror.

Se você é fã de sustos, suspense ou cenas de arrepiar, a Netflix tem um catálogo cheio de opções que vão fazer você ficar acordado a noite toda.

E que tal reunir os amigos no Dia das Bruxas e maratonar algumas produções horripilantes do streaming? Apague as luzes e dê play se tiver coragem.

6 filmes de terror para assistir na Netflix e entrar no clima do Halloween

1. Rua do Medo

Por que começar com um filme de terror, se podemos maratonar uma trilogia inteira? “Rua do Medo” é a pedida certa para o Halloween.

A trama se passa em três épocas diferentes (1994, 1978 e 1666), que também é a ordem correta dos filmes, e conta uma história tenebrosa de jovens assombrados pelo espírito de uma bruxa.

2. A Babá

“A Babá” é um filme de terror, mas com pitadas de comédia, rendendo uma história sangrenta e cheia de reviravoltas.

Um jovem de 12 anos descobre que sua babá favorita reuniu alguns amigos durante a madrugada para fazerem um culto satânico bizarro, e agora o garoto deve lutar pela própria vida.

3. Death Note

Baseado em um famoso mangá, o filme “Death Note” é para quem tem estômago forte. Na trama, um jovem encontra um caderno aparentemente normal, mas o objeto carrega uma maldição.

O caderno permite que o portador mate qualquer pessoa apenas escrevendo seu nome nas folhas, desencadeando eventos terríveis.

4. Campo do Medo

Um filme de terror psicológico baseado no livro de Stephen King, “Campo do Medo” tem uma história que vai ocupar espaço na sua cabeça.

Na trama, dois irmãos entram em um matagal para ajudar uma criança, mas acabam ficando presos no local e descobrem que, talvez, nunca consigam sair de lá.

5. Bird Box

Também baseado em um livro, esse suspense é ideal para quem gosta de filmes de terror com uma pegada sobrenatural.

A história mostra quando criaturas misteriosas invadem o planeta e fazem com que aqueles que olhem para elas tirem suas próprias vidas, e então, para sobreviver, é necessário fechar os olhos.

6. A Libertação

Por fim, uma trama repleta de simbolismo sobrenatural e cenas de arrepiar, “A Libertação” é apenas para os mais corajosos.

No filme, uma mãe se muda para uma casa nova com seu filho, porém forças estranhas habitam o local e acabam afetando a criança.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!