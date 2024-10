Identificados empresário e filha encontrados mortos dentro de casa no Setor Jaó, em Goiânia

Fotos em redes sociais mostram que pai e adolescente tinham rotina de viagens

Paulo Roberto Belém - 27 de outubro de 2024

Pai e filha em viagem internacional (Foto: Reprodução Instagram)

Foram divulgadas, neste domingo (27), as identidades do pai e da filha que foram encontrados mortos em uma residência localizada no Setor Jaó, em Goiânia, neste sábado (26).

Tratam-se do empresário Arão Ferreira Lima Júnior, de 48 anos, e Júlia Spindola Mariano de Paula Lima, de 13 anos.

No perfil pessoal do empreendedor no Instagram, é possível considerar proximidade entre pai e filha. A maioria das postagens reflete uma rotina de viagens e passeios em que, em grande parte, contempla os dois.

Quem os encontrou foi um tio da vítima. Ao chegar na casa do irmão, ele encontrou a sobrinha desacordada e, logo em seguida, o corpo do pai foi localizado em um quarto.

A polícia segue investigando as circunstâncias das mortes. Em entrevista ao G1, o delegado Marcus Cardoso afirmou que a Polícia Civil (PC) trabalha com a hipótese de que Arão tenha matado a filha, antes de tirar a própria vida.

“Nós estamos no início das investigações, mas a principal hipótese a princípio seria essa”, disse o delegado.