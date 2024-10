É isso que pode estar fazendo a sua máquina de lavar demorar a encher

Resolver esse problema é simples, e não requer a ajuda de um técnico especializado

Ruan Monyel - 28 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@jonasrodriguess1)

Ultimamente, você tem reparado que sua máquina de lavar está demorando mais que o normal para encher completamente?

Alguns fatores podem ocasionar essa demora, que acaba atrapalhando o andamento das tarefas domésticas e pode até prejudicar o equipamento.

Mas existe uma forma simples de acabar com essa espera, além de evitar danos e melhorar a eficiência da lavagem.

É isso que pode estar fazendo sua máquina de lavar demorar a encher

A máquina de lavar é um dos eletrodomésticos indispensáveis para as atividades domésticas, sendo utilizada pelo menos uma vez por semana.

Com o tempo, no entanto, alguns cuidados se tornam necessários para garantir o bom funcionamento do eletrodoméstico. Quando esses cuidados não são tomados, algumas irregularidades podem aparecer.

Uma delas é a demora para encher a máquina de lavar. Embora pareça algo simples, além de consumir seu tempo, isso pode ser um sinal de falta de manutenção adequada no equipamento.

Para resolver esse problema, o processo é mais simples do que se imagina e pode ser feito sem a necessidade de um técnico especializado.

A dica veio através de um perfil no Instagram (@jonasrodriguess1) e promete melhorar o desempenho da sua máquina de lavar.

Primeiro, certifique-se de tirar o eletrodoméstico da tomada para evitar acidentes e, em seguida, retire a mangueira da entrada de água.

É aí que está o problema: na entrada de água da máquina, existe um filtro que acaba acumulando resíduos e, consequentemente, fica entupido.

Basta retirá-lo com cuidado, limpá-lo e remover toda a sujeira acumulada antes de colocá-lo novamente na máquina de lavar.

Assim, a entrada de água ficará desobstruída e o eletrodoméstico encherá mais rápido. Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jhonata Rodrigues (@jonasrodriguess1)

