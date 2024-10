Jennifer Lopez e Ricky Martin se revoltam com piada racista em comício de Trump

Além deles, Bad Bunny, um dos maiores artistas da atualidade, endossou Kamala Harris

Folhapress - 28 de outubro de 2024

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma fala racista sobre Porto Rico no comício de Donald Trump fez com que artistas como Jennifer Lopez e Ricky Martin se revoltassem e declarassem apoio à candidata Kamala Harris.

O humorista Tony Hinchcliffe foi um dos primeiros a falar no showmício de Trump neste domingo (27) no Madison Square Garden, em Nova York. Ele deveria ser apenas um dos atos para aquecer o público antes da atração principal, mas seu discurso cheio de piadas racistas ou de mau gosto rapidamente tomou as manchetes.

Hinchcliffe chamou Porto Rico, um território americano, de ilha de lixo flutuante, disse que espera imigrantes de braços abertos enquanto gesticulava “vão embora”, e que latinos “gostam de fazer bebês”, emendando uma piada vulgar em seguida.

Em seu perfil no Instagram, a cantora J.Lo, filha de porto-riquenhos, rebateu ao publicar para seus 250 milhões de seguidores uma página do plano de governo de Kamala para ajudar Porto Rico.

Ricky Martin, nascido em Porto Rico, também postou em seu perfil uma resposta após a piada. Ele republicou o vídeo do insulto e disse: “Ao depositar seus votos na cabine de votação, os latinos nunca devem esquecer o racismo que Donald Trump parece muito disposto a propagar”.

Além deles, Bad Bunny, um dos maiores artistas da atualidade, endossou Kamala Harris. Luis Fonsi, de “Despacito”, chamou a fala de falta de respeito, assim como a deputada aliada de Trump Maria Salazar.