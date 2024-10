Mulher detona carro do ex após flagrá-lo abraçado com outra, em Goiânia

Polícia Militar teve de ser acionada para resolver a situação, que contou com final surpreendente

Davi Galvão - 28 de outubro de 2024

Mulher admitiu ter danificado o carro por conta de ciúmes. (Foto: Reprodução)

Enquanto estava em uma festa, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, um homem, de 29 anos, foi chamado pelo segurança do local e alertado de que uma mulher estaria destruindo o veículo dele, na madrugada desta segunda-feira (28).

Foi quando saiu do local que a vítima constatou que, quem estava danificando o carro, modelo Ford Fiesta, com pedradas, se tratava da ex-companheira.

O para-choque dianteiro e traseiro do automóvel estavam avariados, bem como os retrovisores e as janelas também quebradas.

As autoridades foram acionadas e compareceram ao local, onde a suspeita, de 34 anos, informou que inicialmente teria ido até lá com a intenção de buscar o controle do portão da residência, que estaria no interior do veículo.

Foi então que ele teria visto o ex abraçado com outra mulher, o que a teria deixado enfurecida, tendo sido esta a razão que, segundo ela, a fez danificar o automóvel.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada até a delegacia, mas como o ex-companheiro não quis prosseguir com a queixa, foi liberada.