Aeroporto de Goiânia recebe R$ 65 milhões em investimentos e terá serviço inédito no país

Operação está prevista para iniciar no primeiro trimestre de 2025

Karina Ribeiro - 29 de outubro de 2024

Aeroporto de Goiânia. (Foto: Infraero/Divulgação)

A CCR Aeroportos, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Goiânia, anunciou investimentos na casa de R$ 65 milhões que – entre outras aplicações – mira atender uma das vocações do estado de Goiás: as indústrias farmacêuticas.

Com isso, será o primeiro terminal aeroportuário do país totalmente refrigerado (dentro do aeroporto) – exclusivo para atender o transporte de cargas da indústria farmacêutica, hospitalar, além de clínicas.

A perspectiva é, além de abraçar um dos carros-chefes do estado, é atrair novos players que utilizam outros terminais para passarem a fazer a operação em Goiânia.

“É um terminal completamente diferenciado. É maravilhoso, o mais moderno do Brasil e dedicado a carga farmacêutica com a mais alta tecnologia”, diz o CEO da CCR Aeroportos, Fábio Russo.

A previsão é que as operações sejam iniciadas ainda no primeiro trimestre de 2025. “A gente já está com tudo acontecendo. O que a gente mais quer é ver esse terminal cheio de cargas e pronto para ser ampliado por que a gente tem potencial e a CCR acredita no potencial do estado e dessa cidade”, diz a diretora comercial, Monique Henrique.