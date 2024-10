Novas regras do Pix entram em vigor a partir de 1º de novembro; veja o que muda

Segundo instituição, alterações se devem a novos mecanismos de segurança

Gabriella Pinheiro - 29 de outubro de 2024

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

A partir de 1º de novembro, conforme determinação do Banco Central (BC), novas regras envolvendo o Pix passarão a entrar em vigor e valerão em todo território nacional.

Segundo a instituição, as alterações se devem a novos mecanismos de segurança que afetarão a maneira como todos usam o pagamento instantâneo.

Novas regras do Pix entram em vigor a partir de 1º de novembro; veja o que muda

Com a nova alteração, haverá novos limites de segurança para o Pix. Sendo assim, o limite será de R$ 200 para transferências realizadas em um novo dispositivo.

Além disso, também fica restrito R$ 1 mil, o total diário de envios a partir dos celulares e computadores não cadastrados nos bancos.

De acordo com a instituição financeira, as mudanças ajudam a evitar fraudes e golpes, uma vez que as medidas buscam ajudar a tornar o Pix um meio de pagamento mais seguro.

Conforme salientado pelo BC, no próximo ano, haverá o lançamento do Pix automático, que deve facilitar a cobrança de clientes bancários e funcionará como uma espécie de débito automático.

