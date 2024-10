Preso em flagrante motorista embriagado que bateu em carro parado no semáforo, em Anápolis

Samuel Leão - 29 de outubro de 2024

Batida ocorreu logo em frente ao semáforo. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 46 anos, que esperava a abertura de um semáforo na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, foi surpreendida por outro veículo, que bateu contra a traseira dela. O caso aconteceu em Anápolis, na noite desta segunda-feira (28), e o condutor do outro carro foi preso em flagrante por estar sob o efeito de bebidas alcoólicas.

Por volta das 23h30, a motorista esperava pelo sinal verde, para seguir pelo caminho que pretendia. Ela estava em um veículo de modelo Toyota Etios Sedan, sendo acertada na traseira por um Volkswagen Gol.

Ao perceber o ocorrido, ela resolveu acionar a Polícia Militar (PM) para relatar a situação, aguardando no local. O outro condutor também aguardou a chegada as autoridades, quando foi submetido ao teste do bafômetro.

Ele relatou, aos militares, que teria sido surpreendido pelo veículo da mulher, que teria parado repentinamente no meio da pista. Por outro lado, ela afirmou estar apenas esperando o sinal abrir, apontando que teria sido o outro motorista quem se enganou e não parou no momento devido.

Como ele apresentou 0,67 mg/L no teste de alcoolemia, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi lavrada a prisão em flagrante, além de uma infração ter sido tipificada. Já o carro foi liberado para uma pessoa devidamente habilitada.

Apesar do ocorrido, nenhum dos envolvidos se feriu, e o caso foi registrado apenas como condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada. A Polícia Civil (PC) deve investigar a ocorrência.