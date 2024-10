Triunfo Concebra informa início de obras para conter erosão da BR-060

Expectativa é de que contenção ocorra no prazo de 45 dias

Samuel Leão - 28 de outubro de 2024

Maquinário da Triunfo Concebra agindo na erosão. (Foto: Divulgação/Triunfo Concebra)

E cerca de 45 dias, segundo a previsão emitida pela Triunfo Concebra, a enorme erosão, que afeta a vida de empresários em Anápolis e já até ameaça a integridade da BR-060, deverá ter passado por uma obra paliativa. O prazo foi divulgado nesta segunda-feira (28), e teria partido de uma reunião com o Ministério Público de Goiás (MPGO) e com a Prefeitura de Anápolis.

Em nota enviada ao Portal 6, a expectativa é realizar a contenção do avanço dos estragos, até que seja possível executar a obra definitiva, fora do período chuvoso.

Ainda no posicionamento, a empresa destacou que a erosão iniciou em uma propriedade privada, fora da faixa de domínio federal, evoluiu para a rua lateral, que também está fora da alçada da administradora da via, e seguiu avançando para o canteiro da BR-060.

Segundo a concessionária, o local vem sendo monitorado desde o início da erosão. No mês de março, a companhia teria aplicado serviços paliativos para conter o avanço da cratera – mas houve a reabertura e ampliação do buraco com a chegada das chuvas.

Assim, em setembro, foi emitida a licença ambiental para que obras ocorressem na região. Já em outubro, a Agência Nacional de Trânsito e Transportes (ANTT) autorizou a aplicação dos cuidados. Um canal de concreto será construído, direcionando a vazão para um córrego da região.

Material rochoso também deverá ser depositado no espaço, visando conter o aumento da erosão. A empresa já está contratando uma terceirizada para realizar as obras. Apesar dos cuidados, a via lateral, chamada Avenida Brasília, se manterá sem fluxo de veículos até que ocorra a obra definitiva.

Confira abaixo o comunicado na íntegra:

A Triunfo Concebra esclarece que há uma erosão na Av. Brasília, em Anápolis/GO, que se iniciou em propriedade privada, fora da faixa de domínio federal, avançou para a rua lateral, que não é de responsabilidade da Concessionária e, em seguida, avançando para o canteiro lateral da rodovia BR-060/GO, 91.

A Concessionária monitora o local desde o início dos problemas, analisando a evolução para o canteiro lateral da rodovia conforme ocorreu no último período chuvoso, onde houve um avanço da erosão comprometendo completamente a via marginal. Em função disso a Concessionária tomou ações visando preservar o leito estradal, em março de 2024, realizou serviços paliativos de contenção da erosão dentro de suas responsabilidades.

Apesar da erosão ter se iniciado em área fora da faixa de domínio, de responsabilidade da Concebra, após reunião com o Ministério Público do Estado de Goiás e Prefeitura de Anápolis, a pedido do MPGO a Concessionária questionou à agência reguladora (ANTT) quanto a possibilidade de elaborar projeto para a recuperação da área.

A Concessionária recebeu, em setembro, por parte da Prefeitura de Anápolis, a licença ambiental para implantação da obra em questão, bem como recebeu, em outubro, a autorização da ANTT para a realização de uma obra paliativa no local, visando dar segurança ao corpo estradal e aos seus usuários ao longo do período de chuvas da região.

O projeto paliativo consiste na implantação de enrocamento de material rochoso e condução do volume de água proveniente da drenagem do local por meio de um canal de concreto que direcione a vazão para o córrego existente. A obra paliativa não inclui a reconstrução da Av. Brasília, que se manterá sem fluxo de veículos até a execução da obra definitiva, após o período chuvoso.

A Concessionária está em processo de contratação de empresa para execução da obra paliativa e prevê o início das obras até o final da próxima semana, com cronograma estimado para essa etapa da obra de 1,5 mês.

O projeto executivo da solução definitiva está em fase de elaboração, e deverá ser enviado à ANTT para aprovação e autorização de início das obras.