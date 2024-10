Supermaconha e kit rajada: detalhes da operação que prendeu jovem que traficava dentro de Universidade

Suspeito se aproveitava do grande númeors de jovens na região para vender as substâncias

Gabriella Pinheiro - 29 de outubro de 2024

Drogas encontradas com traficante. (Foto: Divulgação/PC)

Ecstasy, supermaconha e até arma de fogo com “kit rajada”. Esses foram alguns dos produtos encontrados pela Polícia Civil (PC) com um jovem, de 24 anos, suspeito de vender drogas no bairro Cidade Universitária, região Nordeste de Anápolis. Ele foi preso na segunda-feira (28).

Segundo o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos e Grupo Especial de Investigações Criminais de Anápolis, se aproveitava do grande número de jovens residentes nas imediações do Setor Universitário para comercializar as substâncias em grande escala. Além da facilidade em transitar dentro de universidade – sendo denunciado, inclusive, por alunos da instituição.

No total, foram apreendidos 1091 comprimidos de ecstasy, com valor de R$ 50 a unidade, aproximadamente 200 gramas de Skunk (supermaconha), instrumentos usados na preparação e transformação de drogas, adesivos personalizados dos entorpecentes, uma arma de fogo com “kit rajada” e diversão munições. O prejuízo aproximado para o crime foi de aproximadamente R$ 50 mil.

De acordo com as investigações, o jovem é investigado e reincidente no crime de tráfico de drogas, e cumpre pena no regime semiaberto.

Agora, a PC utilizará as provas coletadas para progredir na investigação.