6 filmes disponíveis nos streamings que vão te enganar até o último segundo

Independente do gênero cinematográfico, essas produções vão te deixar com a pulga atrás da orelha

Ruan Monyel - 30 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures)

Em meio a diversos streamings com assinatura mensal, alguns filmes se destacam por terem histórias que fogem do óbvio e enganam os espectadores.

Independentemente do gênero cinematográfico, algumas produções conseguem “alugar um triplex” na cabeça dos assinantes, além de deixá-los com a pulga atrás da orelha até o fim da trama.

E se você é fã de filmes que brincam com a nossa percepção, confundem nossa mente e entregam reviravoltas inesperadas, essa lista é a opção perfeita para curtir durante a semana.

1. Nós (Prime Video)

Um dos filmes mais surpreendentes do diretor Jordan Peele, “Nós” mostra uma família aproveitando um merecido descanso em sua casa de praia.

Porém, a chegada de um misterioso grupo com aparência idêntica à deles coloca a família em perigo, dando início a uma perseguição cruel.

2. Garota Exemplar (Disney+)

Baseado em um livro com o mesmo título, “Garota Exemplar” é um dos filmes com mais reviravoltas já feitos, cuja trama segue o desaparecimento de uma mulher no dia do seu aniversário de casamento.

À medida que a investigação avança, seu marido se torna o principal suspeito, mas grandes segredos acabam mudando o rumo de tudo.

3. Um Contratempo (YouTube)

Se você procura uma história com um grande plot twist, “Um Contratempo” é o filme certo para você! Na trama, um rapaz acorda em um hotel e descobre que a amante está morta ao seu lado.

Agora, para provar sua inocência e descobrir o que realmente aconteceu, ele recorre à ajuda de uma grande advogada, mas segredos sombrios mudam o rumo da história.

4. A Mulher na Janela (Netflix)

Também baseado em um famoso livro, “A Mulher na Janela” é um mistério repleto de reviravoltas, cuja história segue uma mulher que vive reclusa em seu apartamento.

Com a chegada de novos vizinhos, ela começa a bisbilhotar a vida da família pela janela. Porém, certa noite, ela vê algo que muda completamente o rumo dos acontecimentos.

5. Boa Noite, Mamãe (Prime Vídeo)

Um dos filmes de terror que mais gerou polêmica e dividiu opiniões, “Boa Noite, Mamãe” vai te enganar até o último segundo.

Na trama, a mãe de dois garotos gêmeos volta para casa após um período afastada por conta de cirurgias estéticas. Porém, os meninos acreditam que a pessoa com o rosto coberto não é realmente a mãe deles.

6. Durante a Tormenta (Netflix)

Por fim, um filme escondido no catálogo da Netflix, “Durante a Tormenta” narra a história de uma mulher que, devido a uma falha no espaço-tempo, consegue salvar a vida de um garoto.

No entanto, ao voltar ao presente, ela descobre que seu ato fez com que perdesse sua filha, e agora, ela fará de tudo para conseguir corrigir o passado.

