Os rastros de destruição deixados pela forte chuva que caiu em Goiânia

Região da capital foi atingida por chuvas três vezes além do esperado, assim como rajadas de vento de até 60 km/h

Thiago Alonso - 30 de outubro de 2024

Chuva gerou estragos em várias regiões da cidade. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com chuvas além do esperado, Goiânia registrou uma série de enxurradas, árvores caídas e estragos em vários pontos na tarde desta quarta-feira (30).

De acordo com informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), algumas cidades do estado registraram rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

A chuva, que tinha previsão de 50 mm para a capital, ultrapassou em quase três vezes o esperado, chegando a 155 mm somente durante o período da tarde.

Os maiores impactos foram observados na região Oeste de Goiânia, onde foram registrados 38,8 mm de precipitação, com foco no Setor Bueno. Outro local bastante afetado foi a região Central do município, nas proximidades da Câmara Municipal, com precipitações de 34,8 mm.

Tamanha quantidade de chuva não poderia resultar em outra coisa além de estragos, como relatado por moradores de várias localidades.

No Setor Bueno, houve a ocorrência de quedas de árvores e de granizo em alguns locais. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver quando um homem tenta empurrar um carro preso em meio às enxurradas.

Ainda em Goiânia, o Corpo de Bombeiros informou ao G1 um acionamento envolvendo o resgate de um grupo de pessoas presas em um ponto de ônibus alagado, na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste.

Moradores do Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, também relataram situações parecidas, como um engarrafamento avistado na avenida Escultor Veiga Vale, formado devido a uma enchente na via, impossibilitando a passagem de automóveis.

Nas proximidades, populares também denunciaram pedaços de asfalto arrancados do solo, como em um ponto de obras da Prefeitura, que foi completamente alagado.