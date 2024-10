Água acumulada de forte chuva forma ‘oceano’ em rua de Anápolis: “tamo na praia”

Com humor, proprietário do estabelecimento ironizou situação, que já tem se tornado recorrente na região

Thiago Alonso - 31 de outubro de 2024

Estabelecimento ficou parcialmente alagado com a chuva. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagine sair para cortar o cabelo e se deparar com a barbearia alagada? Essa cena inusitada foi registrada por funcionários de um estabelecimento localizado na avenida Pedro Ludovico, após fortes chuvas atingirem a cidade de Anápolis, na tarde desta quinta-feira (31).

Em um vídeo publicado no perfil da Barbearia Hilario’s (@hilariosbarbearia), o proprietário do empreendimento, Matheus Araújo dos Reis, compartilhou o momento em que o local começa a se encher de água.

Na publicação, o jovem reclamou da situação, ironizando o caso com humor: “Estamos na praia, tirando onda, ó! Cê tá doido, olha a onda!”, disse, fazendo referência a canção da banda Tchakabum.

“O cara vem cortar o cabelo e ainda sai tomando banho de rio. Vou te falar, menino, o trem é feio”, completou.

Buscando entender o ocorrido, o Portal 6 conversou com Matheus, que explicou que alagamentos na avenida Pedro Ludovico já são recorrentes. No entanto, mesmo após algumas obras serem realizadas na região, não houve o efeito esperado pela população.

“Isso acaba atrapalhando os comércios. A água entra e alaga, traz lixo, garrafas, placas, calotas de carro, essas coisas todas. Além do mau cheiro, também vem aquele barro para dentro dos estabelecimentos, alagando tudo”, disse, em entrevista à reportagem.

Apesar do susto registrado nesta quinta-feira (31), o barbeiro enfatizou que conseguiu controlar as enxurradas dentro do estabelecimento, circunstância diferente de outros empreendimentos do mesmo bairro.

“Graças a Deus, não estragou nada. O que chegou a molhar um pouco foi minha poltrona e algumas coisas aqui. A água entrou bastante aqui para dentro, mas a gente, graças a Deus, conseguiu reverter a situação, rapamos lá para fora, limpamos tudo”, pontuou.

Por fim, Matheus contou que tenta lidar com os percalços com leveza, pois, segundo ele, é “melhor rir do que chorar”.

“A situação é de chorar mesmo. Infelizmente, aqui em Goiás não tem praia, só aqui na Pedro Ludovico mesmo que a praia chegou para os goianos”, finalizou, brincando.

O que diz a Prefeitura?

Ao Portal 6 a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, informou que não foram realizadas obras, mas sim manutenções rotineiras. A pasta também comunicou que enviará uma equipe de inspeção para entender a causa dos alagamentos.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos informa que não foram realizadas obras, mas sim manutenções rotineiras como tapa-buracos e a limpeza de bocas de lobo. Para o problema relatado, será enviada uma equipe para inspeção da causa e serão adotadas as medidas necessárias para a mitigação do mesmo. Ressalta ainda que o entupimento de boca de lobo causou a enxurrada.”