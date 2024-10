Chuva forte acompanhada de vento derruba árvore e causa transtornos em Anápolis

Chuva se iniciou antes de 12h

Samuel Leão - 31 de outubro de 2024

Árvore caiu pela ação da chuva. (Foto: Reprodução)

No começo da tarde desta quinta-feira (31), uma forte chuva passou por Anápolis e causou estragos. Dentre eles, um vídeo registrou a queda de uma árvore, no Feirão IAPC, situado no bairro Jardim Goiano, próximo a avenida Pedro Ludovico.

Imagens mostram a árvore caída no meio da pista, congestionando o trânsito no local. A tempestade está acompanhada de ventos fortes, o que faz com que motociclistas e carros aguardem parados, esperando momento melhor para avançar.

Na Rodoviária de Anápolis, trabalhadores e passageiros tiveram que enfrentar uma chuva menos intensa.

Em um vídeo, enviado ao Portal 6, é possível ver diversos funcionários de empresas que atuam no local utilizando rodos, para tentar “rapar a água”, e evitar que ocorresse um alagamento em meio aos aparelhos elétricos.