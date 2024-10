Pescadores de Anápolis vencem campeonato internacional na Colômbia

Dupla já foi campeã brasileira, quando ganhou R$ 100 mil e se classificou para a competição em território estrangeiro

Samuel Leão - 31 de outubro de 2024

Pescadores de Anápolis venceram etapa de competição internacional. (Foto: Divulgação)

Dois pescadores apaixonados pelo esporte, chegaram a um novo patamar ao vencerem um desafio mundial entre Brasil e Colômbia, realizado no país latino. Os campeões, de Anápolis, também já haviam vencido o campeonato brasileiro e diversos outros estaduais, se consolidando no cenário nacional.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, os atletas Rafael Silvério e Marcos Oliveira, ambos de 36 anos, contaram sobre as lutas tidas com os “gigantes das águas” e como era a dinâmica da competição.

“Conseguimos a classificação pela vitória no brasileiro, e então tivemos o transporte, estadia e gastos da viagem custeados. Esse campeonato funcionava pela somatória de Kg dos peixes que pescamos no pesqueiro, somando apenas aqueles acima de 2kg”, explicou Rafael.

Nessa competição, eles conseguiram manter a liderança durante toda a prova, organizada pela Fish TV. Após se consagrarem campeões em solo colombiano, enfrentaram uma viagem de volta de mais de 10 horas.

“A disputa ocorreu em duas etapas, por dois dias, em um pesqueiro da Colômbia. No final, conseguimos a marca de 73,450 kg pescados, enquanto os colombianos tiveram 41,850 kg. Foi peixe até mandar parar, na maioria os grandes Tambaquis, mas também houve outras variedades”, contou.

Apesar do cansaço, a animação era maior. Trazendo para casa os troféus, voltam ainda mais consolidados no cenário da pesca esportiva. O perfil oficial do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros emitiu uma nota de honra ao mérito, parabenizando os competidores.

“Parabenizamos oficialmente os pescadores ‘Markim da Lua’ e Rafael Silvério pela brilhante representação da seleção brasileira no DESAFIO MUNDIAL CBP! Graças ao empenho e talento desses atletas, o Brasil conquistou mais um título de peso no cenário internacional da pesca esportiva”, publicaram.

Classificação

Além das passagens pelas competições estaduais, eles relembraram, à reportagem, um sufoco vivido no campeonato brasileiro, que foi providencial para classificá-los e possibilitar a trajetória.

“Neste ano fomos campeões no paulista, mas já ganhamos o goiano e o mineiro também. Partimos para o brasileiro e lá o bicho pegou. Pegamos vários peixes, mas, faltando 10 minutos para acabar a competição, conseguimos pegar 3 peixes e fomos campeões. Um deles foi um tambacu, que deu um trabalho danado, mas conseguimos pescá-lo”, relembrou.

Na prova, eles estavam em sétimo lugar e conseguiram a reviravolta com os 3 peixes finais, garantindo o título e a premiação de R$ 100 mil para a dupla. Após tantas provas vencidas em 2024, agora a dupla diz querer “aproveitar o momento” e deixar a ficha cair para, em um futuro próximo, retornar às águas para outras disputas.