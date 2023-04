Goiano conta como conseguiu pescar peixe de 70 quilos e quebrar recorde mundial

Persistência e um pouco de sorte. Esta combinação foi essencial para que o empresário Antônio Pedro, de 26 anos, batesse o recorde mundial ao pescar uma pirarara com 1,4 metro e cerca de 70 quilos.

A pescaria que rendeu a Antônio o título ocorreu no dia 22 de agosto, no Rio Xingu, no Mato Grosso. O reconhecimento ocorreu dois meses depois pela International Game Fish Association (IGFA).

Ao G1, o empresário contou que a busca pelo recorde ocorre há 10 anos. Quando foi até o local, ele sabia que poderia sair com um peixe grande.

“Estou neste ramo desde muito tempo. Saímos de Goiânia e pegamos mais de mil quilômetros e, quando chegamos lá, eles [indígenas] falaram que tinham peixes fora do normal. Já tinha em mente o tamanho do recorde passado e o tamanho do peixe que precisava pegar”, afirmou.

Anteriormente, o detentor da marca também era um brasileiro. A pirarara pesava cerca de 40 quilos e tinha 1,3 metros, 30 quilos a menos do que o animal pescado por Antônio.

Entretanto, o sonho quase foi por água abaixo. Após ser fisgado, o anzol ficou frouxo no canto da boca e a isca totalmente solta após ele ser colocado dentro da canoa.

Antônio revelou que ficou “anestesiado” após pescar um peixe “fora do normal”. Ele encomendou um objeto para que possa mostrar as pessoas o tamanho da conquista.

“Eu chorava, pulava, dava pirueta. Estava anestesiado, foi uma coisa fora do normal. Cada dia que passa, que eu olho, eu fico agradecido. Mandei fazer uma arte em tamanho real do peixe porque as pessoas não têm noção da dimensão. Ele era muito grande, muito gordo”, explicou.

Depois de bater este primeiro recorde, o empresário vai atrás de novas marcas expressivas. Os próximos objetivos são tucunaré amarelo, tucunaré azul e o tucunaré açu.