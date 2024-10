Segundo a segundo: tempestade e rajadas de vento levam estrutura de churrasquinho em Anápolis

Apesar do susto, ninguém se machucou, restando apenas a bagunça para arrumar depois

Davi Galvão - 31 de outubro de 2024

Toda a cena foi registrada pelas câmeras de segurança (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma filmagem, enviada ao Portal 6, registrou o grande potencial destrutivo das chuvas carregadas de vento que caíram em Anápolis na natarde de quarta-feira (30)

Nas imagens, capturadas pelas câmeras de segurança do Churrasquinho dos Cumpady, localizado no bairro Jardim Itália, região Leste da cidade, é possível ver quando a tempestade começa a ficar mais forte, de maneira súbita.

O vídeo, feito por volta de 14h, mostra a área externa do estabelecimento, onde as mesas estão dispostas, ainda sem clientes. Os donos do lugar, marido e mulher, aparecem sentados, abrigados da chuva.

É então que, em menos de dois minutos, o cenário se altera completamente, com os ventos ficando cada vez mais intensos e o casal indo para o interior do imóvel.

Poucos segundos depois, a área externa é completamente assolada por uma forte ventania, que carrega as mesas e cadeiras do local. Mesmo através da filmagem, ainda é possível ouvir as rajadas de vento, tamanha a intensidade.

Em entrevista ao Portal 6, Wellington Freitas, irmão do proprietário, garantiu que, apesar do susto, ninguém se machucou, nem tampouco houve perdas materiais, com o maior trabalho sendo, realmente, ter que arrumar tudo novamente.