Ator Marcos Palmeira grave série em Goiás e critica avanço do desmatamento na Chapada dos Veadeiros

Nas redes sociais, o artista, que tem mais de 1 milhão de seguidores, publicou um vídeo, mostrando o cenário

Samuel Leão - 01 de novembro de 2024

Marcos Palmeira, em viagem para a gravação de série, faz reflexão sobre o Cerrado. (Foto: Reprodução)

No caminho para Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, o ator e ativista ambiental, Marcos Palmeira, se deparou com uma cena impactante. Segundo ele, onde antes havia mata nativa, preservada, agora há uma grande plantação.

Nas redes sociais, o artista, que tem mais de 1 milhão de seguidores, publicou um vídeo, mostrando o cenário de desolação, em meio ao campo aberto, e relembrando a última vinda dele para aquela região de Goiás, há 8 anos.

“Para vocês terem uma noção do quanto a área está degradada, o que estão fazendo com o nosso Cerrado. Isso aqui já foi vegetação nativa, de Cerrado, eu estive aqui há 8 anos, gravando o manual, e tinha até uma placa na estrada, valorizando essa área como se fosse uma reserva, mas é isso que a gente está fazendo com o nosso cerrado”, contou.

A publicação, que já acumula mais de 19 mil curtidas, sensibilizou diversos internautas. Muitos reforçaram o apelo, dentre eles, a cantora Vanessa da Mata comentou: “Vi isso acontecer na minha região. Não posso nem pensar sobre. Sofro muito! Absurdo”.

O ator, que atuou em diversas campanhas ambientais e sociais, seguiu falando sobre a importância do Cerrado na harmonia entre os outros biomas brasileiros. A vinda para Goiás teria ocorrido para a gravação de novos episódios da série “Manual de Sobrevivência para o Século XXI”, com temática ambiental, na qual Marcos é o apresentador.

“O cerrado, ele é fundamental para todos os outros biomas, para a nossa própria existência. Ele que é o equilíbrio de todos os biomas, todos os biomas dependem do Cerrado, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. Quando a gente fala de preservação do Cerrado estamos falando da preservação da nossa própria existência”, complementou.