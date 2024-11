Essas são as dicas que todos precisam para conhecer a Chapada dos Veadeiros gastando pouco

Localidade é um dos principais destinos turísticos do estado, oferecendo experiência de conexão com a natureza

Thiago Alonso - 01 de novembro de 2024

Vista da Chapada dos Veadeiros. (Foto: Reprodução)

Na hora de planejar a próxima viagem em Goiás, muitas vezes é preciso renunciar a alguns gastos para economizar e poder aproveitar sem aquele peso na consciência. Isso vale para diversas localidades, como a Chapada dos Veadeiros, um dos destinos preferidos quando o assunto é ecoturismo.

Visitar esse paraíso pode parecer caro, mas é possível curtir tudo que a região tem a oferecer sem estourar o orçamento.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma série de dicas para quem quer conhecer este local sem gastar muito.

Ao buscar hospedagem, o ideal é priorizar pousadas, hostels ou até campings mais acessíveis. Em Alto Paraíso, que é a porta de entrada para a Chapada, há diversas opções para diversas faixas de preços.

Pousadas como a Espaço Cultural Lotus e o Pousada Casa da Lua oferecem tarifas competitivas sem abrir mão do conforto, além de estarem localizadas próximas a atrativos turísticos.

Já para quem gosta de aventura, o camping em áreas permitidas é uma alternativa que proporciona uma experiência mais próxima à natureza e ainda mais econômica. É possível dividir barracas com amigos e outros visitantes, reduzindo ainda mais os custos.

Na questão da alimentação, uma boa opção para quem deseja economizar é buscar os famosos “self-service”, que oferecem comida caseira e variada a preços acessíveis.

O restaurante Maracangalha, em Alto Paraíso de Goiás, é um exemplo desse modelo, com preços variando de R$ 40 a R$ 50. Já a Vendinha 1961, no Setor Central, possui bufês de caldos sem custos adicionais.

Além disso, muitas pousadas oferecem café da manhã incluso na diária, o que pode ajudar a reduzir os gastos com refeições. Também é possível levar air fryers e panelas automáticas de casa.

Depois de se alimentar, está na hora de aproveitar o melhor que a reserva natural tem a oferecer. A entrada em várias atrações do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem um custo de R$ 45, com opções de meia-entrada e descontos para residentes.

Depois que estiver dentro do parque, é possível conhecer trilhas por conta própria, com sinalizações intuitivas indicando diversos locais, como a Cachoeira de Santa Bárbara e a Cachoeira do Segredo. Muitos trajetos são autoguiados, permitindo que os visitantes explorem o local no próprio ritmo.

Para quem prefere um guia, é possível encontrar passeios em grupo, que costumam ser mais baratos do que os individuais. Diversas agências de turismo em Alto Paraíso oferecem pacotes que incluem transporte, guia e visitas a pontos turísticos populares.

Ao pesquisar, vale a pena comparar preços e serviços oferecidos para encontrar a melhor opção dentro do orçamento.