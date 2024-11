“Eu não estou convencido”, questiona Leandro Vilela sobre eficácia dos totens de segurança em Aparecida

Prefeito eleito afirmou que custo mensal do equipamento corresponde a 3 mil vagas de CMEIs

Pedro Hara - 01 de novembro de 2024

Leandro Vilela durante entrevista para o Portal 6. (Foto: Reprodução/YouTube Portal 6)

Durante entrevista ao Portal 6 nesta sexta-feira (1º), o prefeito eleito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), afirmou pela primeira vez que não está convencido sobre a eficácia dos totens de segurança implementados na cidade por Vilmar Mariano (UB).

Segundo Vilela, os 101 totens representam um custo de R$ 1,5 milhão por mês à Prefeitura, valor que corresponde a 3 mil vagas por mês nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

“Eu tenho que saber se esses totens têm eficiência e trazem resultado. Eu não estou convencido disso. Eu só vou ficar convencido quando me apresentarem números e dados técnicos oficialmente, e esses números que sejam aferidos. Não adianta inventar números e me trazer números para tentar me convencer de um fato que não é verídico”, afirmou.

Ainda de acordo com o prefeito eleito, durante o período eleitoral, ele não conheceu nenhum morador da cidade que tenha utilizado a funcionalidade.

“Eu converso com inúmeros cidadãos e não achei ninguém que tenha utilizado esses totens, que têm um custo muito alto para a cidade”, pontuou Vilela.