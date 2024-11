Leandro Vilela detalha projeto que fará com Sandro Mabel para melhorar trânsito entre Goiânia e Aparecida

Planejamento ainda envolve as cidades de Senador Canedo e Hidrolândia

Pedro Hara - 01 de novembro de 2024

Leandro Vilela durante entrevista ao Portal 6. (Foto: Reprodução/YouTube Portal 6)

Durante entrevista para o Portal 6 nesta sexta-feira (1º), Leandro Vilela (MDB) detalhou uma parceria que será feita com Sandro Mabel (UB), prefeito eleito de Goiânia, para resolver parte do problema do trânsito nas cidades.

“Nós temos ações importantes como do desvio no perímetro urbano da BR-153, fazendo o desvio na divisa de Aparecida e Hidrolândia, passando por Aparecida, Goiânia e saindo por Senador Canedo, voltando à BR-153, para tirar esse trânsito pesado, que traz tanto transtorno às duas cidades, tanto Aparecida, quanto Goiânia”, explicou Vilela.

Além deste projeto mais detalhado, o prefeito eleito de Aparecida de Goiânia afirmou que serão feitas parcerias nas áreas de Educação, Saúde, Segurança Pública e com isso “as duas cidades vão ganhar”.