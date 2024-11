Leandro Vilela promete ficar os quatro anos em Aparecida e abre as portas para quem quiser colaborar com a futura gestão

Prefeito eleito também garantiu que Gustavo Mendanha vai participar do mandato

Pedro Hara - 01 de novembro de 2024

Leandro Vilela durante entrevista para o Portal 6. (Foto: Reprodução/YouTube Portal 6)

Prefeito eleito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB) foi o convidado desta sexta-feira (1º) do Portal 6 Entrevista.

Durante a conversa, Vilela assumiu o compromisso de permanecer os quatro anos na Prefeitura e afirmou que não possui pretensão de disputar outro cargo.

“Vou cumprir os quatro anos de mandato. Não tenho outra pretensão, não fui candidato pensando em fazer trampolim político”, afirmou o emedebista.

Vilela também deixou as portas abertas para todos que quiserem colaborar com a futura administração, a exemplo de Willian Panda (PSB), que concorreu com ele à Prefeitura.

“O momento agora é outro. A campanha passou. Agora é hora de unirmos forças em busca de benefícios para a nossa cidade e a nossa população. É assim que se faz um governo que vai ter resultados”, disse.

O prefeito eleito também garantiu que o Albert Einstein continuará administrando o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) e que vai “fortalecer a parceria” entre eles.

Sobre Gustavo Mendanha (MDB), Vilela afirmou que ele participará da Administração Municipal, mas sem ocupar um cargo de secretário.

“O Gustavo terá participação total no nosso governo. Ele está dizendo que não quer ocupar cargo, não quer ser secretário, mas quer estar conosco no Conselho de Gestão”, afirmou.