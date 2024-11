Motorista de aplicativo chama atenção ao andar com aviso colado nas costas

Passageira solicitou viagem com Uber moto, se deparou com uma situação inusitada e decidiu registrar o momento

Magno Oliver - 01 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram/ @uberdepre)

Utilizar o serviço de motorista de aplicativo é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você viverá algum tipo de história ou situação inusitada. E isso é muito real.

Assim, um registro de uma adesivo com bastante humor e “ironia” fixado na jaqueta de um profissional viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando uma cena divertida que ganhou olhares curiosos dos passageiros.

Motorista de aplicativo chama atenção ao andar com aviso colado nas costas

Uma placa peculiar fixada bem na região das costas, na jaqueta de um motorista de aplicativo por moto, trouxe uma mensagem bem passivo-agressiva. O recado fixado na roupa do condutor gerou cuidado e também risadas de quem viajava na garupa.

Na imagem publicada no Instagram, pelo perfil do “@uberdepre”, o aviso aparece em caixa alta e bem direto para quem embarca na moto.

O texto da placa trazia um recado bem explicativo para os clientes sobre como eles deviam se portar em cima do veículo durante o trajeto.

Na legenda do vídeo, a passageira faz um registro e comenta em legenda: “e as 5 estrelas vão para… a mulher do moço que deixou esse recado no casaco dele.”

Na mensagem do adesivo, supostamente fixado pela esposa do motorista de aplicativo, o texto dizia: “segure apenas no ombro”.

Por fim, nos comentários, os seguidores expuseram várias reações em relação ao recado deixado na blusa.

“Espero que isso seja piada. Eu cancelaria a viagem na hora. Falta de segurança no relacionamento, essa mulher dele tem que ir para terapia”, comentou uma seguidora.

“Segura na alça traseira da moto… No ombro desequilibra.”, comentou outra internauta ajudando quem fosse viajar com ele a seguir trajeto com mais segurança.

Confira o vídeo completo da história:

