Truque secreto para facilitar a vida das donas de casa na hora de passar roupa

Tutorial ensinou um jeito prático e inteligente para melhorar essa tarefa tão demorada e que exige paciência

Magno Oliver - 01 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / fazcomfe)

Daqui alguns anos, a sociedade normalizará usar roupas amassadas de forma tão natural que o ferro de passar roupas finalmente será extinto da face da terra, não é mesmo?

Porém, enquanto isso ainda não é realidade em nossas vidas, um truque simples para ajudar a deixar as roupas esticadas e sem amassados bombou na web.

Dessa forma, uma técnica rápida, prática, com um item que todo mundo tem em casa e que funciona em diferentes tipos de tecido viralizou.

Truque secreto para facilitar a vida das donas de casa na hora de passar roupa

O perfil no Instagram do @fazcomfe viralizou na internet trazendo um tutorial que ajudou muita gente com problema de roupa amassada.

O truque é tão bom que potencializou muito o trabalho do ferro de passar. Com apenas um rolo de papel alumínio, ele fez a mágica acontecer e transformou peças amassadas em lisas num piscar de olhos.

Itens que você vai precisar:

– 3 folhas de papel alumínio;

– 1 ferro de passar roupas;

– Tábua de passar roupa;

– Pano para colocar em cima da tábua.

Hora de aprender o tutorial

O tutorial ensina a pegar as folhas de papel alumínio, forrar a tábua de passar e depois colocar um pano de proteção por cima.

Nas imagens, é possível notar que o papel alumínio potencializa o trabalho do ferro de passar a esquenta dos dois lados da peça de roupa. Isso ajuda a tornar o trabalho mais rápido e eficaz.

A tábua vai aquecer dos dois lados e deixar tudo lisinho em muito menos tempo. O bolso vai agradecer muito com a economia de energia.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Lopes | Dicas (@fazcomfe)

