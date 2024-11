Últimos dias para se inscrever em concurso público com mais de 200 vagas e salários de até R$ 5,2 mil em Goiás

Oportunidades são para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior

Gabriella Pinheiro - 01 de novembro de 2024

Pessoas realizando provas de concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Termina na próxima terça-feira (05) o prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Padre Bernardo com vagas para diversas áreas de atuação.

São 206 oportunidades para início imediato, além de formação de cadastro reserva, destinada para profissionais com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas de forma exclusivamente online, por meio do site do Instituto Verbena – banca responsável. O valor da taxa varia de R$ 60 até R$ 100.

O certame acontecerá em uma etapa, sendo ela provas objetivas e de redação. Para alguns cargos, haverá prova prática, curso de formação e prova de títulos.

Há vagas para os cargos de Agente Administrativo; Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate as Endemias; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Saúde Bucal; Auxiliar de Serviços e Obras Públicas; Auxiliar de Serviços Gerais; Biólogo; Cirurgião Dentista; Condutor de Ambulância; Coveiro; Engenheiro Civil; Farmacêutico Bioquímico; Fiscal de Vigilância Sanitária; Fiscal de Meio Ambiente; Fiscal de Obras e Urbanismo e entre outros.

Os selecionados terão uma jornada de 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.412,00 a R$ 5.286,18.

Mais informações estão disponíveis no edital.