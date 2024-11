Em surto psicótico, mãe armada com faca faz criança de 4 anos refém em Goiânia

Policiais militares tiveram de usar armamento não letal para imobilizar mulher, de 37 anos

Davi Galvão - 02 de novembro de 2024

Policiais utilizaram um taser para conseguir conter a mãe. (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta sexta-feira (1°), após uma mulher, de 37 anos, entrar em surto e utilizar o próprio filho, de 04 anos, como refém, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Em filmagens, a equipe registrou o momento no qual invadiu a residência da mãe, após serem informados por familiares da condição da mesma, que enfrenta depressão e não saía de casa já há dois meses.

Os militares adentraram no local, com a mulher já armada com uma faca, e pediram para que ela largasse o objeto.

Durante a negociação, ela também pareceu estar em ligação com uma atendente da PM, pedindo que policiais fossem enviados à residência.

No registro, também é possível ver a mãe gritando a todo momento com os militares, pedindo para que fossem embora e deixassem-na sozinha.

Foi em um momento de distração que a equipe conseguiu efetuar um disparo de taser – armamento não letal – e imobilizaram-na, resgatando a criança, sem ferimentos, que ficou sob os cuidados dos avós paternos.

A mãe foi encaminhada a uma instituição psiquiátrica e o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.