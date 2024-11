Esse é o corte de carne eleito o pior do mundo. Você concorda com o motivo?

Justificativa foi a dificuldade que ele tem em atingir uma textura macia sem cozimento prolongado

Magno Oliver - 02 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Manual do Churrasqueiro)

Quando o assunto é cortes de carne para consumir que você mais odeia, qual seria a primeira peça que viria na sua mente?

As respostas são várias, não é mesmo? Se perguntar a um açougueiro, então, nem se fala. Mas uma ou outra seria consenso geral entre muitos entrevistados, não é verdade?

Pensando nisso, um site gringo decidiu colocar seus pesquisadores para trabalhar e elencou um ranking das comidas e pratos mais odiados pelas pessoas atualmente.

Famoso corte de carne é eleito o pior do mundo em ranking; descubra qual

O site TasteAtlas fez um levantamento para entender quais os alimentos podem ser considerados os mais mal avaliados do mundo inteiro.

Conhecido em inglês como “top round roast”, o coxão duro, uma carne bastante popular no Brasil, apareceu no topo como a pior carne do mundo.

Dentre os cortes avaliados, o coxão duro teve a menor pontuação, especialmente pela dificuldade em atingir uma textura macia sem cozimento prolongado. Para quem busca uma carne rápida e fácil de preparar, ele foi top 1 como a pior escolha.

O levantamento comparou diversos tipos de carne de diferentes países, avaliando a qualidade, maciez e sabor de cada uma. Apesar do grande consumo no Brasil, principalmente em preparos cozidos e desfiados, o coxão duro se deu muito mal, destacando-se pelo seu alto nível de dureza e dificuldade de preparo.

O corte é muito presente em churrascos, sendo uma peça mais magra e mais firme em textura de fibras, pois se extrai ele da parte traseira da perna do boi.

Por conta da sua estrutura rígida, fibras grossas e tamanha densidade, para poder ficar macio, o coxão duro exige um tempo bem maior de cozimento em relação às outras carnes.

O que ninguém conta é que, quando bem preparado, ele se mostra um prato saboroso, principalmente em preparos de cozidos ou desfiados.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!