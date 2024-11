Magia Cigana para atrair dinheiro, prosperidade e fartura (dá certo para quem acredita)

Esse ritual destaca-se pela simplicidade e pelo poder, atraindo abundância para o dia a dia

Ruan Monyel - 02 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@wanderdacigana)

A magia cigana é conhecida por sua força e capacidade de energizar, trazendo rituais simples que visam atrair boas energias, proteção e prosperidade.

Independentemente da religião, tudo o que traz abundância e dinheiro é extremamente bem-vindo; afinal, a fartura é sinônimo de bem-estar.

Dentre diversas magias, existe uma muito fácil que se destaca pelo poder energético e pelas boas vibrações que atrai; basta realizá-la com muita fé.

Magia cigana simples para atrair dinheiro, prosperidade e fartura

Ao longo dos séculos, o povo cigano é conhecido por seu misticismo e pelo hábito de se mudar para diversos lugares ao longo da vida.

No decorrer da história, esse povo desenvolveu práticas que se tornaram populares por sua capacidade de harmonizar e energizar.

Uma dessas magias, que você pode fazer em casa, é conhecida por criar um ambiente propício à fartura e à prosperidade no dia a dia.

O ritual, ensinado por um cigano através do seu perfil no Instagram (@wanderdacigana), promete abrir os caminhos para o dinheiro e a abundância.

Para realizá-lo, será necessário utilizar o fogão, e é imprescindível que o eletrodoméstico esteja completamente limpo, pois a sujeira pode atrair más energias.

Após limpá-lo, acenda todas as bocas do fogão no máximo e polvilhe um pouco de canela em pó em cada uma das chamas.

Enquanto faz isso, mentalize a prosperidade e evoque as energias positivas do universo; em seguida, queime uma folha de louro em cada uma das bocas.

Durante a queima das folhas, mentalize a fartura e o dinheiro que deseja atrair para dentro de sua casa e deixe o louro queimar até o fim.

Por fim, limpe todos os resíduos do fogão e mantenha a gratidão no pensamento. Repita o ritual semanalmente para que a prosperidade nunca lhe falte.

