Brasileiros podem ter direito de receber dinheiro esquecido do antigo Pis/Pasep

De acordo com o governo federal, cerca de 10,5 milhões de brasileiros podem sacar o montante que foi deixado para trás

Pedro Ribeiro - 22 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você sabia que pode ter dinheiro esquecido no Pis/Pasep?

Milhões de brasileiros, ou seus herdeiros, têm direito a sacar valores esquecidos no antigo fundo do Programa de Integração Social (Pis) e do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

O montante chega a impressionantes R$ 26 bilhões, segundo dados do Ministério da Fazenda.

Se você trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988, ou é herdeiro de alguém que trabalhou nesse período, é hora de prestar atenção.

Este pode ser o momento de resgatar um dinheiro que é seu por direito.

Brasileiros podem ter direito de receber dinheiro esquecido do antigo Pis/Pasep

De acordo com o Governo Federal, cerca de 10,5 milhões de brasileiros podem sacar o dinheiro esquecido do Pis/Pasep. São trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988.

Se o titular já faleceu, os herdeiros também podem receber os valores.

Os valores ficaram anos parados em contas específicas desses programas. Em setembro de 2023, o dinheiro foi transferido para o Tesouro Nacional, mas o direito ao resgate continua garantido.

Calendário de pagamento do Pis/Pasep: veja quando você pode receber

A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário para o ressarcimento das cotas do Pis/Pasep.

Quem fez a solicitação em uma agência da Caixa agora começa a receber os pagamentos.

Confira as datas abaixo para saber quando o dinheiro será liberado:

Solicitações feitas até 28/02/2025 recebem em 28/03/2025 (sexta-feira);

Solicitações até 31/03/2025 recebem em 25/04/2025 (sexta-feira);

Até 30/04/2025 recebem em 26/05/2025 (segunda-feira);

Até 31/05/2025 recebem em 25/06/2025 (quarta-feira);

E assim por diante, com pagamentos programados até janeiro de 2026.

Fique atento aos prazos e evite perder a oportunidade de receber o seu dinheiro do Pis/Pasep.

Como consultar se você tem valores a receber do Pis/Pasep

Agora ficou mais fácil saber se há dinheiro esquecido em seu nome.

Antes, era preciso ir até uma agência da Caixa. Hoje, a consulta pode ser feita sem sair de casa. Você pode acessar de duas formas: pelo site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS.

Veja o passo a passo:

Pelo Repis Cidadão:

Acesse a plataforma e clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login com seu CPF e senha (é necessário ter conta nível prata ou ouro);

Autorize o acesso aos seus dados pessoais;

O sistema informará se há valores do Pis/Pasep disponíveis para saque.

Pelo aplicativo FGTS:

Baixe o app FGTS na loja de aplicativos do seu celular;

Faça o login com seus dados;

Na tela inicial, clique em “Mais” (ícone com três risquinhos);

Depois, clique em “Ressarcimento Pis/Pasep”;

Escolha se você é o titular das cotas ou um beneficiário legal;

O sistema mostrará se há valores disponíveis e orientará o próximo passo.

Como sacar o pagamento do Pis/Pasep?

O pagamento dos valores do Pis/Pasep será feito exclusivamente através de crédito em contas da Caixa. As opções são:

Poupança Caixa Fácil;

Poupança Caixa;

Conta Corrente Caixa;

Poupança Caixa Tem;

Poupança Social Digital (que é aberta automaticamente, se você não tiver conta na Caixa).

É importante manter seus dados atualizados para que o crédito seja feito corretamente.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!