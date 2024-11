Motociclista acelerado não consegue fazer curva e bate contra carro estacionado, em Anápolis

Ele teve fraturas na face e foi encaminhado apra o Heana

Paulo Roberto Belém - 02 de novembro de 2024

Moto colidiu em carro parado (Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, ficou gravemente ferido após colidir uma moto modelo Yamaha Fazer na traseira de um veículo Toyota Etios na noite desta sexta-feira (01), na região central de Anápolis.

De acordo com testemunhas que estavam no local, a vítima teria feito a curva que acessava à rua em alta velocidade, motivo pelo qual não conseguiu desviar do veículo que estava estacionado, provocando a colisão.

Foram as testemunhas, inclusive, que acionaram o socorro do Corpo de Bombeiros, sendo a vítima levada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, antes que a Polícia Militar chegasse ao local.

No hospital, os militares tiveram a informação que o motociclista foi atendido na unidade com fraturas graves na face, sendo internado em estado grave.

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Anápolis.