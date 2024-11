Aos 7 anos, DJ Kids de Anápolis ‘dá show’ e faz sucesso nas festas em Goiás

Pequeno chegou a embalar multidão em Abadiânia, no aniversário de 71 anos da cidade

Samuel Leão - 03 de novembro de 2024

DJ Igor Oliveira, de Anápolis. (Foto:Divulgação)

Com apenas 7 anos, o pequeno Igor Oliveira, de Anápolis, foi para uma festa de aniversário e saiu de lá com uma nova paixão. Após assistir um show da DJ Índia, conhecida por ser um dos principais nomes do eletrofunk, ele resolveu que seguiria a mesma carreira. A partir dali, surgiu o DJ Igor Oliveira.

Ao Portal 6, o pai dele, Wesley José dos Santos, de 51 anos, contou que, desde então, a carreira do pequeno vem sendo movimentada, com o artista mirim tocando em eventos espalhados em Goiás.

“Ele começou a carreira brincando em uma festa de aniversário em Goiânia, junto com a madrinha, DJ Índia. Desde então, pediu para ser DJ, e o incentivamos comprando todos os materiais para ele começar a estudar. Com apenas três aulas com o DJ Batata, ele já aprendeu o básico e agora está na mídia, fazendo sucesso e com muitos contratos para aniversários, prefeituras e outros eventos. Onde vejo que ele pode ir, fechamos”, explicou.

Se inspirando nos hits do eletrofunk e também em DJs de renome internacional, Igor começou a montar um repertório, realizando apresentações profissionais.

Em um dos shows recentes, ele embalou uma multidão em Abadiânia, no aniversário de 71 anos da cidade. Também fez sucesso na 38ª Festa do Tomate e na Red Party, tocando vários sucessos da atualidade e “comebacks” do passado.

“Eu gosto de tocar, aprendi com minha madrinha. Me inspiro muito no Alok, e gosto também do David Guetta, mas meu estilo preferido mesmo é o eletrofunk. Aqui em Goiás toca demais”, comentou o garoto.

No próximo domingo (03), ele tocará após a final de um campeonato de futebol, no Jóquei Clube, em Anápolis, além de fazer duas apresentações na Escola Municipal Professor Ernst Heeger, já nesta quinta-feira (31).