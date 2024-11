Chácara à venda em Goiás viraliza no TikTok pelo valor milionário

Vídeo mostrando propriedade já acumula mais de 100 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 03 de novembro de 2024

Chácara, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Exatos R$ 1,6 milhão. Esse é o valor cobrado para morar em uma chácara em Goiás que, inclusive, vem dado o que falar entre os usuários do TikTok.

A propriedade viralizou após o corretor de imóveis César Oliveira compartilhar um vídeo na plataforma mostrando o imóvel. A gravação já acumula mais de 100 mil visualizações e mais de 4 mil curtidas.

Localizado no condomínio Recanto da Serra, em Guapó, a 37 km de Goiânia, o local possui 1600 m² e é uma casa de alto padrão com 500 m² de área construída.

Com 5 suítes, a propriedade recém-construída ainda conta com sala integrada com a cozinha mais despensa, varanda em L e piscina aquecida com cascata, prainha e até hidromassagem.

Para se ter uma ideia, o ambiente também possui quiosque com fogão caipira mais churrasqueira, jardinagem e paisagismo com pomar e horta, além de ser totalmente mobiliado.

Veja: