ChatGPT dá “solução” para problema antigo de quem visita Anápolis

Com ajuda da inteligência artificial, Portal 6 buscou resolver questão vivida há anos por moradores e visitantes da terceira maior cidade de Goiás

Thiago Alonso - 03 de novembro de 2024

Imagem da Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, durante a noite. (Foto: Davi Galvão/ Portal 6)

Mesmo sendo a terceira maior cidade de Goiás, Anápolis carrega uma fama nada positiva quando o assunto é lazer. Isso porque, a pouca variedade de opções, seja de destinos gastronômicos ou culturais, acabam esbarrando sempre no mesmo problema antigo.

Pensando nisso, o Portal 6 buscou resolver essa questão de uma vez por todas, recorrendo a uma ajuda especial: a tecnologia. Com uma mãozinha da inteligência artificial, perguntamos ao ChatGPT – uma das mais populares ferramentas do momento – as principais recomendações do que fazer na “Manchester goiana”.

Parque Ipiranga

Uma das primeiras dicas do algoritmo foi o clássico Parque Ipiranga, uma das opções mais tradicionais quando o tema é lazer em meio à natureza. Localizado no bairro Jundiaí, o destino é conhecido pelas paisagens tranquilas, que contrastam com a agitação da cidade grande.

Outro destaque da área verde é um grande calçadão, utilizado tanto para caminhadas e exercícios quanto para passeios em família, com casais, animais ou até por quem busca passar um tempo útil sozinho.

Catedral Bom Jesus da Lapa

Religioso ou não, a Catedral Bom Jesus da Lapa é um excelente destino para quem visita Anápolis. Muito além das celebrações espirituais e dogmas católicos, o local conta com uma arquitetura de tirar o fôlego, inspirada na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia.

Construída em 1916, a paróquia se tornou um dos principais pontos do município, central tanto religiosamente quanto culturalmente, abrigando originalidade e identidade em meio a uma vasta história no setor Central.

Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho

No aspecto histórico, o Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, localizado também na região Central do município, ficou conhecido por suas representações sobre a formação e trajetória da “Terra de Sant’Ana”.

Apresentando um panorama da fundação da cidade até os dias atuais, o museu exibe exposições de objetos e documentos relevantes, que reconstroem a vivência local.

Almoço na Avenida Goiás

Seguindo as recomendações, a avenida Goiás é uma parada obrigatória para quem visita Anápolis. Conhecida como o coração da cidade, é nesta via que se concentram alguns dos principais estabelecimentos que movimentam a economia local, incluindo vários restaurantes.

Uma sugestão da inteligência artificial é aproveitar o destino para experimentar a culinária goiana, conhecendo alguns dos restaurantes da região, seja para o almoço ou jantar. Dentre as opções estão a Churrascaria Fundo de Quintal, o Bistrô do Zé e o #BARcelos Restaurante, todos nas imediações.

Estação Ferroviária de Anápolis

Um ponto histórico importante, que ajudou no desenvolvimento da cidade mas é pouco conhecido, é a Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente, também no setor Central. Inaugurada em 1933, a estação foi projetada pelo engenheiro Wenefredo Barcelar Portela e fica em frente à Praça Americano do Brasil, outro ponto importante do município.

Tombado como patrimônio histórico em 1971, hoje o local funciona como museu, preservando a identidade e o fator temporal, além de receber exposições variadas, sempre relacionadas à história do município.

Parque da Matinha

Por fim, o ChatGPT recomendou o Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, popularmente conhecido como o Parque da Matinha. Segundo o algoritmo, o endereço é um ótimo lugar para começar o dia em contato com a natureza, aproveitando os detalhes e as paisagens ao ar livre.

Com diversas trilhas leves, o destino, localizado no bairro Maracanã, é uma ótima opção para quem busca tranquilidade e relaxamento, escapando da correria da cidade.