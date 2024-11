Dupla Maiara e Maraísa é atração confirmada no Réveillon em Goiânia

Além da dupla, Vinicius Cavalcante e Pedro Henrique & João Victor estão confirmados no evento

Paulo Roberto Belém - 03 de novembro de 2024

Maiara e Maraísa são irmãs e cantoras (Foto: Reprodução INstagram)

Donas de sucessos “A Culpa é Nossa”, “Medo Bobo” e “No Dia do Seu Casamento”, as irmãs Maiara e Maraísa serão a atração principal do Réveillon Volta ao Mundo, tradicional festa que acontece em Goiânia na virada do ano.

Além da dupla, Vinicius Cavalcante e Pedro Henrique & João Victor estão confirmados. Enquanto Vinicius é um expoente do eletrofunk, a dupla faz esquenta para as as irmãs ao som sertanejo.

A proposta do evento, esse ano, é uma temática inspirada na arquitetura do Egito, que tem como referência as pirâmides, faraós e deuses egípcios. A classificação recomendada é de 18 anos.

Os ingressos já estão à venda pelo site Ticketou e o valor depende do setor a ser adquirido.

Os interessados poderão optar pelo FrontStage (open bar) e Vip Lounge (open bar e open food).

Ainda não há a confirmação do local que será realizado o evento.