Enfermeira do Heana foi uma das vítimas fatais de grave acidente em Caldas Novas

Mulher foi identificada como Daiane de Oliveira Peixoto, e a colisão frontal ocorreu na altura do km 115

Samuel Leão - 03 de novembro de 2024

Daiane atuava como enfermeira no HEANA. (Foto: Reprodução)

Dentre as vítimas do acidente grave, ocorrido na região de Caldas Novas, na manhã deste domingo (03), estava uma enfermeira do Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (HEANA). No total, oito pessoas ficaram feridas após a batida frontal, ocorrida na GO-139, e ela chegou a ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A mulher foi identificada como Daiane de Oliveira Peixoto, e a colisão frontal ocorreu na altura do km 115, em uma curva, entre Piracanjuba e Caldas Novas.

Três mulheres ocupavam um Fiat Idea, dentre elas a enfermeira, enquanto dois casais trafegavam em um Honda Civic – carro no qual estava a jovem Gabriela Afonso Rodrigues, de 21 anos, que faleceu no local do acidente.

Duas das vítimas precisaram ser desencarceradas para sair dos veículos, e todos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda no local. A maioria foi transferida para unidades de saúde.

Vítimas chegaram a ser transportadas por um helicóptero, com o intuito de agilizar a prestação do atendimento especializado aos feridos.

A colisão aconteceu por volta das 08h20 da manhã, de modo que o Corpo de Bombeiros agiu ativamente na ocorrência.

Os outros ocupantes dos carros não teriam apresentado ferimentos graves, e o caso deverá ser investigado pelas autoridades.