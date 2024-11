Nova edição do Festival Bar em Bar está cheio de novidades e premiações em Goiânia e Rio Verde

Evento será realizado entre os dias 07 e 24 de novembro

Thiago Alonso - 03 de novembro de 2024

Pratos contarão com preços promocionais. (Foto: Divulgação)

Os fãs de uma boa gastronomia têm muito o que comemorar com mais uma edição do festival Bar em Bar, que reúne 35 bares em Goiânia e Rio Verde.

Promovido pela Abrasel e o Sindibares, o evento será realizado entre os dias 07 e 24 de novembro e conta com promoções exclusivas para que o público.

Com pratos custando entre R$ 39,90 e R$ 69,90, os clientes poderão conhecer as mais variadas opções da culinária de bar, incluindo petiscos e preparos especiais.

Para a 18ª edição, o festival também anunciou o “passaporte”, uma novidade que premiará as pessoas que conhecerem mais bares participantes. A cada visita, o consumidor ganhará um selo: a cada três diferentes, o participante recebe um copo colecionável. Com 15 selos, o prêmio é um cooler. Já juntando nove selos, o cliente é premiado com um petisco da Petiscos & Cia.

Além disso, os três primeiros que completarem o passaporte inteiro, acumulando todos os carimbos, serão agraciados com uma quantia de R$ 500.

Não o bastante, o festival também presenteará os consumidores com um copo americano exclusivo do evento. Para conseguir o brinde, é necessário postar a foto de um petisco no Instagram, seguir os perfis da @abraselgo e @exclusivautil, e marcar no post.

Além de Goiânia e Rio Verde, mais de 600 bares em 19 estados estarão participando do Festival Bar em Bar.

Confira todos os estabelecimentos participantes:

Goiânia