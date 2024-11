Governo de Goiás busca talentos com qualquer formação superior pagando bolsas de R$ 5,2 mil; saiba como participar

Interessados têm até o dia 06 de dezembro para realizar a inscrição

Samuel Leão - 04 de novembro de 2024

Bolsas são ofertadas em parceria com a FAPEG.. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás abriu o edital para selecionar bolsistas de inovação em gestão pública, que atuarão junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

O processo seletivo será conduzido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e oferece um total de dez bolsas, cada uma no valor mensal de R$ 5,2 mil, com investimento total de R$ 1,8 milhão.

Os interessados têm até o dia 06 de dezembro para realizar a inscrição, que devem ser feitas de forma online, por meio do site oficial da Fapeg.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham curso superior completo em qualquer área, sendo desejável especialização ou pós-graduação em gestão, inovação, sustentabilidade, políticas públicas, ciência, tecnologia e inovação. A bolsa tem duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação por até três anos, condicionada ao desempenho dos selecionados.

O processo seletivo será composto por três etapas. A primeira é a fase de admissão, em que a equipe técnica da Fapeg verificará o cumprimento dos critérios de elegibilidade e a documentação exigida. Na segunda etapa, será realizada a avaliação curricular, onde as qualificações dos candidatos serão pontuadas conforme o edital.

Na última fase, até 50 candidatos classificados na etapa anterior participarão de uma entrevista online, em datas e horários que serão divulgados pela Fapeg. Esta etapa é decisiva para avaliar as competências dos candidatos e a adequação aos objetivos dos projetos.

Os bolsistas terão responsabilidades voltadas à formulação de políticas de inovação, incluindo a atração de investimentos, participação em eventos e feiras tecnológicas, e a contribuição para políticas educacionais, sobretudo no âmbito da educação profissional e tecnológica.

Outro foco do trabalho será o mapeamento do ecossistema local de startups e clusters produtivos, além de identificar oportunidades para fortalecer o setor de ciência e tecnologia no estado.

Mais informações estão disponíveis no site da Fapeg.