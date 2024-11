Incêndio toma conta de imóvel e caminhonete equipada com galões de combustível nesta madrugada (04)

Durante a operação, uma equipe utilizou cerca de 4 mil litros de água da reserva do caminhão para extinguir o fogo

Samuel Leão - 04 de novembro de 2024

Incêndio em Pires do Rio, sendo controlado pelos Bombeiros. (Foto: Divulgação)

Na madrugada desta segunda-feira (04), um incêndio destruiu uma garagem e um veículo no Parque Santana, em Pires do Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a emergência, e no local encontraram um vizinho e locador do imóvel. Ele relatou ter ouvido explosões vindas da garagem e, ao verificar, deparou-se com o fogo consumindo o veículo estacionado.

Equipado apenas com uma mangueira de jardim, o vizinho tentava conter as chamas do lado de fora até a chegada dos bombeiros. Ao assumirem a situação, os militares cortaram a energia elétrica do imóvel e iniciaram o combate direto ao incêndio. A situação, contudo, foi agravada pela presença de galões de combustível no veículo, utilizados para motosserras, que se romperam devido ao calor intenso, espalhando ainda mais as chamas.

O veículo incendiado, uma caminhonete Ford Ranger, era usado por uma empresa terceirizada da concessionária de energia Equatorial, especializada em poda de árvores. O fogo danificou severamente o carro, que estava carregado de ferramentas e materiais. O veículo sofreu perda total.

Os danos não se limitaram ao veículo. A estrutura da garagem também foi fortemente afetada, com paredes, forro e telhado danificados pelas chamas. O foco do incêndio, no entanto, não pôde ser determinado com precisão, já que a cabine, os bancos e o motor foram completamente destruídos, impossibilitando uma análise mais detalhada das causas.

Após assegurar que os imóveis vizinhos estivessem protegidos e que as chamas principais fossem controladas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, eliminando qualquer foco residual que pudesse reacender o fogo. O veículo ficou sob a custódia do solicitante, para que providências futuras fossem tomadas pela empresa responsável.

Apesar do susto, o incidente não teve feridos. Durante a operação, a equipe utilizou cerca de 4 mil litros de água da reserva do caminhão para extinguir o fogo.