Mabel elenca quais as principais prioridades da transição e do início de mandato

Prefeito eleito assume Paço Municipal a partir de janeiro de 2025

Pedro Hara - 04 de novembro de 2024

Convidado do Portal 6 Entrevista desta segunda-feira (04), o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), elencou quais serão as prioridades do período de transição e no início do mandato, a partir de janeiro de 2025.

Questionado, Mabel respondeu que as prioridades na gestão serão Limpeza, Saúde e Trânsito.

Algumas das ações que o prefeito eleito pretende tomar está um “choque de gestão” na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), afirmando que mandará para a rua quem não quiser trabalhar.

Na Saúde, Mabel garantiu que a Santa Casa vai funcionar de maneira plena para atender a população.

Ele disse que firmou um acordo de quatro meses com os profissionais que atendem na unidade, de novembro deste ano até fevereiro de 2025, afirmando que pagará em dia os profissionais e fornecedores.

No trânsito, o prefeito eleito reiterou a proposta de colocar os motociclistas para trafegar nas faixas dos ônibus, instauração de semáforos e radares com câmeras de segurança e “limpar” as vias arteriais de Goiânia com maior fluxo de veículos do transporte coletivo.