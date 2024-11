Vídeo viraliza ao mostrar o que só acontece em Goiás: “estado bipolar”

Publicação já soma mais de 128 mil visualizações, além de diversos usuários que comentaram sobre mudança repentina

Augusto Araújo - 04 de novembro de 2024

Vídeo viralizou após mostrar mudança súbita no tempo em Goiânia. (Foto: Reprodução/TikTok) Vídeo viralizou após mostrar mudança súbita no tempo em Goiânia. (Foto: Reprodução/TikTok)

Um vídeo tem viralizado no TikTok após mostrar a “bipolaridade” do tempo em Goiânia, durante uma tarde de tempestades na cidade.

A publicação já acumula mais de 128 mil visualizações na plataforma, além de centenas de comentários e 18 mil curtidas.

Postada pelo perfil @kledsonrodriguess, a filmagem traz em tela um letreiro destacando: “diga que você mora em Goiás sem dizer que mora em Goiás”.

Ao fundo, é possível ver uma forte chuva que ‘despenca’ na região do Setor Oeste da capital, com direito a até queda de granizo, no horário das 14h46.

Contudo, já às 15h59, o tempo já se encontra ensolarado e as ruas sem sequer um resquício de que há pouco mais de uma hora caía uma tempestade.

Nos comentários, os usuários comentaram sobre essa mudança repentina em Goiânia e em Goiás em geral. “Moro em Goiás, aqui chove, depois faz um sol de rachar, de dia é calor de 38ºC e de noite faz frio”, afirmou uma internauta.

Já outra pessoa foi categórica: “Goiás é um estado bipolar”, enquanto um internauta pontuou: “Meu país Goiânia é diferenciado”.