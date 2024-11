Com refeição a R$ 2, Restaurante do Bem vai ganhar novo endereço no Centro de Goiânia

Espaço promete mais conforto e ambiente mais amplo e moderno

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Conhecido pelas refeições a R$ 2, o Restaurante do Bem, que tradicionalmente funcionava na Avenida Goiás, ganhará um novo endereço. A inauguração acontece no dia 18 de novembro e o valor dos pratos não será alterado.

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) do Governo de Goiás, a unidade passará para a Avenida Araguaia, esquina com a Rua 3, em um ambiente mais amplo e moderno. O local possui capacidade para servir até 2.140 pratos por dia, das 10h30 às 14 horas.

Segundo a administração estadual, o novo espaço terá mais conforto térmico, com ambiente climatizado e com maior acessibilidade aos usuários, com rampas e sanitários PCD.

Além disso, o ambiente também contará com TVs, novos mobiliários como louças e eletrodomésticos e um rigoroso controle de qualidade e atendimento.

Vale destacar que até que a nova unidade fique pronta, o restaurante atualmente localizado na Avenida Goiás foi fechado na última segunda-feira (04).