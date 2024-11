Conheça a cidade com praia que mais oferece qualidade de vida para os aposentados

Lugar é considerado o paraíso do bem-estar e boa vida para pessoas da melhor idade

Magno Oliver - 05 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Marcelo Martins/Prefeitura de Santos)

Chegar à melhor idade é a certeza que você viveu bem e em uma cidade que te acolhe e se compromete com sua saúde e bem-estar.

Existe uma região no cantinho do Brasil que tem se destacado como uma das cidades com mais qualidade de vida para aposentados e pensionistas no país.

Assim, situada no litoral de São Paulo, a cidade de Santos ganhou destaque com uma combinação de infraestrutura robusta e programas voltados para a saúde e bem-estar de moradores e turistas.

Dados do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade 2023 mostram que Santos ocupa a terceira posição nacional em qualidade de vida para pessoas com mais de 60 anos.

Esse cenário atrai, cada vez mais, aposentados de diversas regiões que buscam uma vida equilibrada e com bem-estar.

Na análise, Santos pontuou muito bem em indicadores como saúde, aspectos socioambientais e econômicos, segundo o IBGE e o DataSUS. A cidade ganhou fama nacional pelo excelente trabalho que promove para pessoas nessa faixa etária.

De olho no bem-estar de seus moradores e turistas, a Prefeitura de Santos implementou iniciativas sociais. O objetivo é promover o envelhecimento saudável e ativo de sua população.

Atividades físicas como surfe, natação e hidroginástica têm sido desenvolvidas em ginásios municipais e ao longo da orla da praia da cidade.

A cidade é conhecida por suas belas praias e também pelo famoso jardim à beira-mar, considerado o maior do mundo atualmente.

Além das modalidades esportivas, a cidade oferece cursos de dança, música, artes visuais e teatro.

No entanto, Santos vai além de uma cidade com paisagens. Ela oferece acesso a bons hospitais, transporte público eficiente e opções culturais diversificadas para todos os gostos.

Além disso, a cidade tem clima agradável e baixo custo de vida em relação a outras regiões litorâneas. E são esses fatores que fazem toda a diferença para quem vive da aposentadoria.

