Equatorial realiza ‘mutirão’ nos terminais para desconto de 65% na energia elétrica em Goiás; veja programação

A concessionária estima que cerca de 400 mil famílias no estado podem se beneficiar da Tarifa Social, mas ainda não realizaram o cadastro. Para participar, é necessário apresentar documento de identidade com foto e a última conta de energia. Durante o evento, os clientes também poderão se inscrever na promoção Energia em Dia, que oferece sorteios mensais para aqueles que estão com suas contas de energia em dia.

A ação é fruto de uma parceria entre a Equatorial Goiás e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), que começou em maio no Terminal Isidória, em Goiânia, e desde então já passou por outros terminais, como Bandeiras, Araguaia e Novo Mundo. O objetivo, segundo a Equatorial, é ampliar o acesso ao benefício, facilitando o cadastramento em áreas com grande fluxo de pessoas.

O programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, assim como a quilombolas, indígenas, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), e pessoas com renda familiar de até três salários mínimos que possuam membros dependentes de aparelhos elétricos para cuidados de saúde.

No estado de Goiás, mais de 510 mil moradores já estão cadastrados e recebem o desconto da TSEE, o que ajuda a aliviar as despesas mensais. A Equatorial Goiás informou que continuará levando essa ação para outros terminais da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) nas próximas semanas, visando alcançar o maior número possível de beneficiários.

Saiba o cronograma completo das ações nos terminais:

Vila Brasília – 04/11 a 15/11

13h às 19h

Veiga Jardim – 18/11 a 29/11

13h às 19h

Recanto do Bosque – 02/12 a 13/12

13h às 19h

Hailé Pinheiro – 16/12 a 27/12

13h às 19h

Trindade – 30/12 a 10/01

13h às 19h

Vera Cruz – 13/01 a 24/01

13h às 19h

Padre Pelágio – 27/01 a 07/02

13h às 19h