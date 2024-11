Os influenciadores mais ricos do Brasil em 2024, segundo ranking da Forbes

117º edição da revista trouxe um compilado dos criadores de conteúdo digitais que se destacaram absurdamente

Magno Oliver - 05 de novembro de 2024

Jovem viralizou com imitações. (Foto: Reprodução/TikTok)

A 117º edição da Forbes lançou a lista anual de influenciadores em 2024 trazendo os nomes mais famosos e com a maior fortuna acumulada deste ramo.

Os influenciadores mais ricos do Brasil em 2024, segundo ranking da Forbes

1 – Lucas Rangel

Logo aos 16 anos ele entrou para o trabalho na internet se destacando no aplicativo Vine, onde gravava vídeos de seis segundos. Ganhou o posto de maior viner do Brasil e criou seu canal no Youtube, com o nome de Rangel do Vine. Tem 23,7 milhões de seguidores no Instagram, 4,3 milhões no Facebook e 11,3 milhões de inscritos no Youtube. De acordo com a Folha Econômica, a fortuna do youtuber chega a R$ 10 bilhões.

2 – Virginia Fonseca

Ela ficou famosa fazendo vídeos mostrando sua rotina e ganhou mais visibilidade depois de namorar o youtuber e influenciador digital Rezende. Depois do término, casou e teve filhos com o sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. No Instagram, Virgínia tem 50,9 milhões de seguidores, 2,2 milhões no Facebook, 38,4 milhões no Tik Tok e 11,8 milhões no Youtube. De acordo com o portal Metrópoles, Virgínia Fonseca tem uma fortuna estimada em R$ 400 milhões.

3 – Whindersson Nunes

Whindersson Nunes é um humorista do Piauí que começou sua carreira também no YouTube e se tornou o canal com o maior número de inscritos da plataforma. Ele tem 58,6 milhões de seguidores no Instagram, 11 milhões no Facebook e 44,7 milhões no Youtube. Segundo a Forbes 2021, o humorista tem um patrimônio que totaliza cerca de R$ 300 milhões.

4 – Youtuber Enaldinho

O Youtuber de 26 anos, Enaldinho, cria conteúdos para o público infanto-juvenil. Ele começou no canal em 2012 e conta com mais de 39,4 milhões de inscritos atualmente. No Tik Tok, soma 12 milhões de seguidores e, no Instagram, a legião de fãs atingem a marca de 6,9 milhões. Segundo a Folha de São Paulo, o faturamento anual dele é de R$ 20 milhões e a fortuna estimada em R$ 100 milhões.

5 – Bianca Andrade

Conhecida como Boca Rosa, Bianca Andrade começou com um canal no Youtube gravando tutoriais de maquiagem. O feito a consagrou autoridade no assunto. No Instagram, sua conta tem mais de 19,8 milhões de seguidores, já em seu canal no Youtube são 5,68 milhões de inscritos. Em 2022, abriu sua própria empresa de maquiagem, a Boca Rosa Beauty. Segundo estimativas, considerando investimentos financeiros e imóveis, a fortuna da Boca Rosa está entre R$ 50 e R$ 100 milhões, com faturamento mensal entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões.

6 – Maisa Silva

Maisa também começou a carreira cedo, aos 3 anos de idade, participando de quadros de calouros mirins no Programa Raul Gil e foi contratada aos 5 anos. Trabalhou no programa Bom dia & Cia, Domingo Animado e fez novelas no SBT e atualmente na Globo. Segundo a Forbes, sua fortuna está estimada em R$ 30 milhões.

7 – Larissa Manoela

Foi descoberta aos quatro anos de idade e aos 11 se tornou famosa nacionalmente em “Carrossel”, com o papel de Maria Joaquina. Fez novelas, filmes, lançou músicas e 3 álbuns no Spotify. Com mais de 54 milhões de seguidores, ela é sucesso na internet. De acordo com o Globo, após um desentendimento financeiro com os pais, ela ficou com uma fortuna entre R$ 20 e R$ 30 milhões de reais.

8 – Flavia Pavanelli

Ela criou um blog e canal no Youtube, em 2013, para se dedicar a assuntos sobre moda e se tornou uma autoridade no assunto. Ela conta com 4,88 milhões de inscritos no canal, enquanto que no Instagram são 18,6 milhões de seguidores. Trabalhou na novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT e hoje fatura R$ 30 mil a cada postagem patrocinada no Instagram. Para presença em eventos, o cachê é de R$ 50 mil. Segundo a Forbes, o faturamento dela este ano será entre R$ 10 milhões a R$ 12 milhões. O portal da Folha Econômica avalia que o patrimônio de Flávia está estimado entre R$ 20 e R$ 30 milhões.

9 – Jade Picon

Influencer famosa que participou do reality show “De férias com o Ex” e Big Brother Brasil. No Instagram, Jade Picon soma 21,9 milhões de seguidores, no Facebook são 1,6 milhões e no YouTube ela tem 2,7 milhões de inscritos. Não há informações sobre o patrimônio total da influencer, mas, de acordo com o portal Fashion Bubbles, Jade fatura entre R$ 2 e R$ 5 milhões por mês.

10 – Tata Estaniecki

Ela em mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, 6,5 milhões no TikTok e 2,38 milhões no YouTube. É considerada pioneira da internet e host do podcast PodDelas. Também junto com a marca de sapatos que tem junto com a irmã, em 2022, ela alcançou o faturamento de R$ 9,5 milhões, segundo a Forbes. Somando publis e trabalhos, ela ganhou R$ 11 milhões em 2023.

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!