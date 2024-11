Evento Geek em Aparecida de Goiânia terá concurso de cosplay com prêmio de até R$ 1 mil

Três melhores colocados terão direito a vales para uso em mais de 160 lojas

Samuel Leão - 06 de novembro de 2024

Evento irá acontecer no Aparecida Shopping. (Foto: Divulgação)

Os fãs do universo geek podem se preparar pois, no próximo fim de semana, nos dias 09 e 10 de novembro, das 12h às 21h, o Aparecida Shopping será o cenário do Halloween Geek 2024.

Realizado por meio do Coletivo Geek Goiás e com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a festividade promete atividades imersivas no universo dos personagens animados, em Aparecida de Goiânia.

Os participantes poderão aproveitar uma série de atrações que incluem concursos de fantasias, voltados tanto para adultos quanto para crianças, além de performances artísticas de K-pop, cosplay e até atividades de desenho com temática de terror. A programação inclui ainda torneios de games que devem atrair competidores de todos os níveis.

Os três melhores colocados em cada uma das competições receberão prêmios como troféus e medalhas, acompanhados também de vouchers variam entre R$ 200 e R$ 1 mil e vales para uso nas mais de 160 lojas do shopping.

O evento ainda incentiva que cada participante doe 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições de apoio social na região. A expectativa é que o Halloween Geek 2024 contribua para o bem-estar de famílias carentes. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 10.

Interessados também podem obter mais informações e detalhes sobre as inscrições nos perfis de Instagram @aparecidageek, @coletivogeekgo e @halloweengeekgo.