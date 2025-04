Desentendimento entre vizinhos em Rio Verde termina com desfecho trágico

Autor fugiu correndo desorientado, sem camisa, descalço, vestindo apenas uma bermuda jeans

Paulino Henjengo - 05 de abril de 2025

Desfecho trágico (Foto: Reprodução)

Uma discussão entre dois vizinhos que moravam no mesmo condomínio de kitnetes no Setor Pauzanes, em Rio Verde, teve um desfecho trágico.

Conforme relatos da vizinhança, por volta das 15h30 deste sábado (05), dois homens que moravam em barracões quase de frente um para o outro se envolveram em uma briga. O primeiro desentendimento teria acontecido há dois dias.

Na calçada do conjunto, um jovem, de 28 anos, partiu em direção a outro de 26 anos, e desferiu vários golpes de faca contra ele. A vítima tentou correr em direção ao interior do imóvel, mas acabou caindo no chão e não aguentou os ferimentos, vindo a óbito.

Após a ação, o autor fugiu correndo desorientado, sem camisa, descalço, vestindo apenas uma bermuda jeans e com a faca na mão, todo ensanguentado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM) foram acionados e chegaram ao mesmo tempo no local. Na residência suposto assassino, os agentes encontraram apenas uma página da carteira de trabalho.

Após puxar a ficha de antecedentes criminais, constataram uma ocorrência de injúria e ameaça. Diante dessas informações, a PM realizou patrulhamento no perímetro na tentativa de localizá-lo. Já no imóvel onde a vítima residia, a policia não encontrou muitas informações.

No entanto, quando o irmão dele chegou disse aos policiais que ficou sabendo da tragédia por intermédio de uma prima. Ele ainda informou que o irmão possuía alguns antecedentes criminais incluindo desacato, resistência, desobediência e embriaguez ao volante.

O SAMU constatou o óbito e a Polícia Técnico-Científica realizou os procedimentos cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!