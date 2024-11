Influenciador protagoniza cabo de guerra com estudantes de Goiânia após criticar trotes no Parque Vaca Brava

Jovem rebateu críticas sobre a comemoração, que, segundo ele, tem deixado o local "intransitável"

Thiago Alonso - 06 de novembro de 2024

Influenciador teceu críticas aos estudantes. (Foto: Reprodução/TikTok)

A aprovação em uma universidade é um dos momentos mais importantes na vida de um estudante, e comemorar esta vitória já se tornou algo obrigatório. No entanto, alguns jovens têm extrapolado na hora desta celebração, como relatou um influenciador de Goiânia.

No relato, José Diogo Cotrim (@josediogocotrim) mencionou especificamente os calouros que utilizam o Parque Vaca Brava, localizado no setor Bueno, para fazer uma “baderna”.

A publicação, que já soma quase 27 mil visualizações e 3 mil curtidas, causou tumulto entre usuários do TikTok.

No vídeo, o jovem reclama que os estudantes levam ovo, farinha de trigo, tinta, garrafa e bebida alcoólica, deixando todo o lixo no local após as comemorações.

“Eu não estou reclamando da comemoração, acho importantíssimo comemorar. Eu comemorei quando fui aprovado e você também tem o direito de comemorar. Faculdade é um bem a se comemorar”, pontuou.

“Falei sobre a maneira que vocês deixam o pós-comemoração. Fica uma bagunça, intransitável, totalmente nojento, totalmente fedido”, completou.

José Diogo também rebateu uma crítica de uma seguidora, que, em um comentário no perfil dele, sugeriu que “agora os trotes vão ser feitos na casa dele, porque no Vaca Brava está proibido”.

O influenciador, por sua vez, contestou a internauta, dizendo que ela “só gosta da bagunça e do trote, por isso está defendendo”. Ele também pontuou que os ‘trotes’ realizados no parque só são permitidos pelo privilégio dos estudantes.

“Se esse mesmo fato ocorresse no Maisa 2, no Garavelo, ou em qualquer outro setor mais afastado, de periferia, esse povo seria interditado. Se você ligar para uma delegacia, não vai uma viatura, não vai ninguém prender todo mundo. Eles têm o privilégio de ser branco, morar num bairro bom, ser de classe média alta”, destacou, irritado.

Nos comentários da publicação, outros calouros argumentaram contra a afirmação, dizendo que ele estava apenas “com inveja do poder aquisitivo deles”, mais um fato rebatido pelo jovem.

“No Bueno a gente sabe que tem os que fingem que são ricos, os que são ricos e os que acham que são. A maioria dali é classe média, classe média alta que se acha milionária”, disse.

“Até porque se vocês fossem milionários mesmo, vocês estariam comemorando a aprovação nas escolas da Europa, nas escolas dos Estados Unidos”, cutucou.

Por fim, o influenciador concluiu o vídeo destacando a admiração que tem pelos alunos de escolas públicas que batalharam para conseguir a aprovação na universidade, não os “Enzos” que “pagaram todo o jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio e vão continuar pagando a faculdade”.