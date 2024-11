Márcio Corrêa reúne equipes de transição para elaborar plano voltado aos 100 primeiros dias de mandato

Expectativa é de que trabalhos sejam concluídos até o dia 15 de dezembro

Pedro Hara - 06 de novembro de 2024

Reunião da equipe de transição. (Foto: Divulgação)

Prefeito eleito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), realizou nesta quarta-feira (06) a primeira reunião entre a equipe de transição nomeada por ele e o grupo escolhido por Roberto Naves (Republicanos).

Participando da Smart Cities, em Barcelona, Roberto foi representado pelo vice-prefeito Márcio Cândido (PSD). Já Márcio Corrêa esteve acompanhado do deputado estadual Amilton Filho (MDB).

Após o término da reunião, o prefeito eleito afirmou que o objetivo do encontro foi apresentar as equipes e coletar informações técnicas para dar início à elaboração do plano dos primeiros 100 dias de mandato.

“Foi uma apresentação das equipes, indicação dos nomes. Será entregue uma solicitação de informações e, a partir de agora, juntamente com a equipe da atual gestão e nossa equipe técnica, vamos discutir e apresentar dados para que possamos traçar nossas estratégias para os primeiros dias de gestão”, pontuou Márcio.

Segundo Márcio, a expectativa é de que até o dia 15 de dezembro a equipe de transição tenha levantado as informações necessárias para confeccionar o documento que ditará o rumo do início da gestão.