Saiba quem são as professoras de Goiânia que “previram” tema do Enem 2024

Colegas levaram temática para sala de aula que se aproximou bastante da proposta de redação do exame nacional

Paulo Roberto Belém - 06 de novembro de 2024

Júlia Sahium, Laura Macedo e Deborah Rocha são professoras que “previram” tema de redação do Enem. (Foto: Arquivo Pessoal)

Imagine ser convidado para ministrar uma aula temática para estudantes que estavam se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o assunto escolhido para a instrução coincidir com o tema da redação da edição deste ano do exame.

Isso foi o que aconteceu em Goiânia com a professora de artes Laura Macedo, 25 anos. Há dois meses, ela foi convidada por duas colegas, as professoras Débora Rocha e Júlia Sahium, e, juntas, decidiram levar para a sala de aula a temática ‘as contribuições da cultura afrodiaspórica na construção da identidade brasileira’.

O tema da redação do primeiro dia do Enem, ocorrido no último domingo (03), tratou sobre os ‘’Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’’, notícia que provocou êxtase em Laura. “Meu coração quase para. Fiquei muito feliz porque é um tema sensível”, relatou ao Portal 6.

Escolha

Segundo a professora, a principal motivação para ter levado esse tema para a sala de aula foi considerando as bienais de São Paulo e a de Veneza, que trouxeram artistas brasileiros da cultura afrodiaspórica como evidência.

“Temos um exemplo em Goiânia. Dalton Paulo, criado na cidade, que ganhou reconhecimento no cenário internacional por provocar essa discussão”, afirmou Laura.

Na sala de aula, ela conta que os estudantes receberam bem o tema. “Foram alunos abertos à discussão”, falou.

Da assertividade, a professora diz estar com a sensação de missão cumprida. “De certo modo, a gente sabe que é complicado falar de uma questão como essa dentro de uma sociedade racista estruturalmente. Ter esse tema valorizado e ter o trabalho validado a partir disso, é muito bom”, finalizou.